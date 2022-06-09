9 Июня 2022 18:19

Изучаем технологии для строительства АЭС – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одним из важных факторов снижения выбросов парниковых газов является использование атомной энергии. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К тому же, в условиях нестабильности возобновляемости энергетики и ограниченности газовой генерации мирный атом выступает единственным источником непрерывной базовой генерации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, Казахстан имеет целый ряд конкретных преимуществ для развития атомной энергетики, которую Евросоюз включил в перечень зеленых технологий.

«Наша страна занимает первое место в мире по добыче природного урана, располагает собственным производством компонентов ядерного топлива и имеет соответствующие возможности для обогащения урана. В данный момент мы определились с местом расположения АЭС и изучаем технологии от потенциальных поставщиков», - заключил Глава государства.