Из центра регионов — в центр решений: как проходит первый Урбан Форум Казахстана

Мероприятие организовано акиматом Кызылординской области при поддержке UN-Habitat и ряда других партнеров.

— Это не просто событие, а начало новой традиции. Казахстан присоединился к глобальному движению под эгидой UN-Habitat, где каждое слово — шаг к реальным переменам. Мы говорим об урбанистическом будущем и строим его здесь и сейчас, — подчеркнули организаторы.

С приветственным словом выступил аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев, который подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. По его словам, Национальный Урбан Форум — это официальная платформа Казахстана для выстраивания постоянного диалога между регионами, экспертами и государством.

Фото организаторов

Миссия форума — не просто обсуждать урбанистику, а выстраивать новую систему решений. Она охватывает три уровня: мировой — через участие в глобальных форумах под эгидой UN-Habitat; региональный — через обмен опытом с другими странами; национальный — через диалог между городами и сообществами в самой стране.

Под главной темой «Комплексное городское преобразование, начинающееся с регионов: формирование сбалансированных, инклюзивных и устойчивых к климатическим изменениям городов в Казахстане» участники обсуждают продвижение инклюзивного и сбалансированного городского развития в соответствии с Новой городской повесткой (New Urban Agenda) и Целями устойчивого развития, связь между городами и селами, климатическую адаптацию, участие молодежи и цифровые подходы в управлении. Особое внимание уделено роли некрупных городов, таких как Кызылорда, в национальном развитии через формирование городской идентичности и территориально-ориентированные подходы.

— Новая урбанистическая повестка обеспечивает основу для формирования национальной городской траектории развития Казахстана. Она включает механизм координации между регионами, экспертами и властью; поддержку реализации Национальной городской политики. Кроме этого, открывает платформу для участия каждого, кто влияет на развитие городов — от активистов до акимов, — отметили представители ООН-Хабитат.

Форум становится точкой притяжения для представителей правительства, бизнеса, экспертного и гражданского сообщества.

Среди почетных гостей — министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства министерства промышленности и строительства Бахытжан Жунисбеков, а также и. о. заместителя исполнительного директора ООН-Хабитат Рафаэль Тутс, Саранго Раднарагча, Постоянный координатор ООН в Казахстане.

В панельных сессиях выступают международные эксперты: Гарри Добс (Harry Dobbs Design), Риккардо Марини (Marini Urbanismo), Юрий Милевский (NOVAYA Labs), Мария Скрябина («База 14») и другие.

— Урбанизация — это не только про архитектуру, это про людей. Мы строим города, в которых хотим жить сами. И Кызылорда показала, что может быть лидером этих перемен, — заключили участники форума.

Отметим, что казахстанский форум стал частью международного формата UN-Habitat, который проводится по всему миру, включая Польшу, Азербайджан и Грузию.

О том, как урбанизация повлияет на будущее Казахстана, можно прочитать здесь.