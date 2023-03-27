Израиль заморозит судебную реформу на фоне многотысячных протестов

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявит о «замораживании» закона о судебной реформе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Jerusalem Post.

Сегодня рано утром президент Израиля Исаак Херцог призвал коалицию не давать ход закону о судебной реформе после ночи крупных протестов, в рамках которых десятки тысяч жителей страны вышли на улицы, чтобы выразить свой гнев в отношении реформ.

«Я обращаюсь к премьер-министру, правительству и членам коалиции. Люди охвачены глубокой тревогой. Безопасность, экономика, общество - все под угрозой. Взоры всего народа Израиля обращены на вас. Ради единства народа Израиля я призываю вас немедленно прекратить принятие законов. Я обращаюсь ко всем партийным лидерам в Кнессете, коалиции и оппозиции как к одному, ставьте граждан страны превыше всего и ведите себя ответственно», - заявил президент Херцог в своем обращении.

Массовые протесты продолжались в Тель-Авиве всю ночь после того, как премьер-министр Нетаньяху уволил министра обороны Йоава Галланта за призыв к коалиции не давать ход спорному закону.

Министр обороны Галлант высказался против закона о судебной реформе в субботу, призвав Нетаньяху прекратить введение реформ. В тот же день вечером премьер-министр отреагировал увольнением Галланта, так как последний, по его словам, «утратил его доверие».

В своем официальном аккаунте в Twitter Галлант написал, что «безопасность государства Израиль всегда была и будет главной миссией его жизни».

Лидер оппозиции Израиля Яир Лапид, в свою очередь, подчеркнул, что после увольнения Галланта, который лишь предупредил об угрозе безопасности Израиля, правительству Нетаньяху дальше падать некуда.

«Нетаньяху может уволить Галланта, но он не может уволить реальность, и он не может уволить израильтян, которые противостоят безумию этой коалиции», - написал он в своем аккаунте в Twitter.

«Премьер-министр представляет опасность для безопасности Израиля», — добавил Лапид.