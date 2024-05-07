Израиль закрыл офис телеканала Al Jazeera в стране

Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал за немедленное прекращение деятельности сети в Израиле. Медиа-сеть Al Jazeera осудила решение израильского правительства, передает агентство Kazinform.

Правительство Израиля на заседании 5 мая приняло решение о закрытии офиса катарского телеканала Al Jazeera в стране. В ответ телеканал осудил это решение, назва его «преступным» и предупредил, что подавление в стране свободной прессы «противоречит международному и гуманитарному праву».

-Сеть СМИ Al Jazeera решительно осуждает и осуждает это преступное деяние, которое нарушает права человека и основное право на доступ к информации. Al Jazeera подтверждает свое право продолжать предоставлять новости и информацию своей глобальной аудитории, - говорится в заявлении медиасети.

По данным Al Jazeera, продолжающееся подавление Израилем свободной прессы – это попытка скрыть свои действия в секторе Газа, которое противоречит международному и гуманитарному праву.

-Прямые нападения Израиля на журналистов и их убийства, аресты, запугивания и угрозы не помешают Al Jazeera выполнить свои обязательства по освещению событий, в то время как с начала войны в секторе Газа было убито более 140 палестинских журналистов, - отметила медиасеть.

-Сеть категорически отвергает обвинения израильских властей в том, что были нарушены профессиональные стандарты СМИ. Он подтверждает свою непоколебимую приверженность ценностям, воплощенным в Кодексе этики, - говорится в сообщении Al Jazeera.

Отметим, кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху единогласно проголосовал за прекращение деятельности Al Jazeera в Израиле, через несколько недель после того, как парламент Израиля принял закон, разрешающий временное закрытие иностранных вещательных компаний, которые считались угрозой национальной безопасности во время многомесячной войны в секторе Газа.