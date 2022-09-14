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Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке - Президент РК

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Сентября 2022, 14:12
Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке - Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана принял Главного ашкеназского раввина Давида Лау и Главного сефардского раввина Ицхака Иосифа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент поблагодарил авторитетных лидеров ашкеназского и сефардского раввинатов за участие в работе VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также за активную поддержку этой инициативы Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что нашу страну во все времена отличало религиозное и культурное многообразие, складывавшееся в течение длительного исторического периода. На территории Казахстана сплелись духовные традиции крупнейших мировых и традиционных религий, в числе которых иудаизм. По его словам, Казахстан проводит последовательную политику по укреплению межконфессионального и межэтнического согласия.

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Глава государства подчеркнул, что Израиль является одним из важных партнеров Казахстана на Ближнем Востоке, наращивается торгово-экономическое взаимодействие, последовательно укрепляются культурно-духовные связи.

Давид Лау и Ицхак Иосиф отметили, что Казахстан привержен укреплению межконфессионального диалога, всегда поддерживает свободу вероисповедания и может служить в этом вопросе ярким примером для других государств.

Фото: akorda.kz


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