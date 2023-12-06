Израиль выгоняет координатора ООН по гуманитарным вопросам палестинских территорий

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн объявил, что аннулирует вид на жительство координатора ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях Линн Хейстингс, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

— Мы больше не будем молчать перед лицом предвзятости ООН! Тот, кто не осудил ХАМАС за жестокое убийство 1200 израильтян, за похищение младенцев и стариков, за ужасающие издевательства и изнасилования, за использование жителей Газы в качестве живого щита, а вместо этого обвиняет Израиль, демократическую страну, которая защищает своих граждан — тот не может служить в ООН и не сможет въезжать в Израиль, — написал глава МИД Израиля в сети Х.

Канадка Линн Хейстингс, как представитель ООН, постоянно критикует Израиль за его действия в секторе Газа и призывала и израильтян, и ХАМАС соблюдать международное право.

О том, что Израиль известил ООН о намерении не продлевать визу Хейстингс, пресс-секретарь генсека ООН сказал журналистам еще на прошлой неделе.