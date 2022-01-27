+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска с 18 лет

27 Января 2022 13:04
Поделиться:
Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска с 18 лет

ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения Израиля одобрило четвертую дозу вакцины для людей в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Новости по теме
Более 316 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
Сколько казахстанцев привились от коронавируса В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане

«Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш вечером в среду одобрил четвертую дозу вакцины для лиц в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов. Решение было принято в связи с данными о пользе четвертой дозы вакцины для лиц в возрасте от 60 лет и старше, которые показывают, что защита от заражения в сравнении с третьей дозой возрастает в два раза, и в три–пять раз – от тяжелого течения заболевания и госпитализации», - говорится в заявлении.

«Четвертый укол вакцины будет делаться при условии, что с момента получения третьей дозы прошло четыре месяца», - добавили в министерстве.

Экспертный совет Минздрава 25 января рекомендовал начать в стране вакцинацию четвертой дозой прививки от коронавируса граждан в возрасте от 18 лет и старше, которые получили третий укол или переболели ковидом не ранее пяти месяцев назад. Рекомендация для вступления в силу должна быть одобрена гендиректором ведомства. Вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать в конце июля 2021 года, четвертый укол начали делать лицам в возрасте от 60 лет и старше, медработникам и пациентам из групп риска в начале января 2022 года.

По сведениям Минздрава, одну дозу вакцины получили 6,68 млн человек, две дозы – 6,07 млн, три – 4,43 млн, четыре – 611 тысяч. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.

Подписывайтесь на наш канал:

#Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости   #Израиль  
Поделиться:
Новости по теме
Более 316 тысяч человек получили вакцину «Pfizer» в Казахстане
Сколько казахстанцев привились от коронавируса
В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса
Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане
Популярное
1 Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
2 Еще одного мародера задержали в Алматы
3 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
4 Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
5 Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
6 Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Читайте также
В мире сделали более 10 млрд прививок от коронавируса
Бессрочный сертификат будет выдаваться вакцинированным бустерной дозой в Азербайджане
Арыстангани Заппаров освобожден от должности замминистра МВД
Еще одного мародера задержали в Алматы
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Ержан Саденов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Руководителя управления здравоохранения назначили в СКО
Арыстангани Заппаров назначен на должность начальника ДП Алматинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив