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Израильтяне протестуют против судебной реформы

5 Февраля 2023, 02:00
Израильтяне протестуют против судебной реформы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Израиле тысячи людей вышли на акции протеста против судебной реформы, которую продвигает правительство Биньямина Нетаньяху. Манифестации проходят в Тель-Авиве, Хайфе и других городах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Реформа, в частности, предполагает ограничение полномочий Высшего суда справедливости Израиля в отношении законов и решений правительства, а также предоставление кабинету министров контроля над отбором судей.

Антиправительственные акции проходят в Израиле пятую неделю подряд.

Ранее председатель Верховного суда Израиля заявил, что это реформа станет «смертельным ударом по демократии». По мнению генерального прокурора, реформа даст правительству «почти неограниченную власть» и «ослабит конституционную защиту».

Фото: detaly.co.il
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