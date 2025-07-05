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    15:18, 05 Июль 2025 | GMT +5

    Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам

    Израиль не стал предавать огласке информацию о попадании Ираном по пяти военным объектам, включая крупную авиабазу.  Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    Фото: ТАСС

    Как сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон, шесть иранских ракет поразили пять объектов на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу.

    Издание указало, что в общей сложности в результате 12-дневного конфликта Иран нанес удары более чем по 40 объектам инфраструктуры Израиля.

    В Армии обороны еврейского государства не стали комментировать сообщения о попаданиях в военные базы, но заявили, что "все соответствующие подразделения сохраняли функциональную преемственность на протяжении всей операции". По данным The Daily Telegraph, в общей сложности системы ПВО Израиля и США перехватили около 84% ракет.

    Теги:
    Ближний Восток Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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