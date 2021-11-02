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    07:29, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Израильские врачи проведут серию мастер-классов в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область по приглашению главы региона прибыла вторая делегация зарубежных врачей. Израильские медики намерены провести пять мастер-классов для местных специалистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Обучающие семинары пройдут во всех областных медучреждениях. Врачи поделятся опытом работы в перинатальной диагностике по выявлению врождённых пороков, подробнее затронут вопросы снижения детской и младенческой смертности, экстренных ситуаций в акушерстве.

    «У нас стартует серия мастер-классов по вопросам детства. Для этого из Израиля был приглашён заведующий службы неонатальной реанимации и выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, а также детский хирург», - рассказала руководитель Израильского центра по повышению квалификации медицинских специалистов Наталья Мелех.
    Кроме того, израильские врачи поделятся опытом работы в экстренной медицине и триажной системе. Медики проведут также серию мастер-классов для среднего медперсонала, а также поделятся навыками работы в реанимации с пациентами инфекционных стационаров.

    Теги:
    Здравоохранение Атырауская область Израиль
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