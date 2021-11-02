Израильские врачи проведут серию мастер-классов в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атыраускую область по приглашению главы региона прибыла вторая делегация зарубежных врачей. Израильские медики намерены провести пять мастер-классов для местных специалистов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Обучающие семинары пройдут во всех областных медучреждениях. Врачи поделятся опытом работы в перинатальной диагностике по выявлению врождённых пороков, подробнее затронут вопросы снижения детской и младенческой смертности, экстренных ситуаций в акушерстве.

«У нас стартует серия мастер-классов по вопросам детства. Для этого из Израиля был приглашён заведующий службы неонатальной реанимации и выхаживания детей с экстремально низкой массой тела, а также детский хирург», - рассказала руководитель Израильского центра по повышению квалификации медицинских специалистов Наталья Мелех.

Кроме того, израильские врачи поделятся опытом работы в экстренной медицине и триажной системе. Медики проведут также серию мастер-классов для среднего медперсонала, а также поделятся навыками работы в реанимации с пациентами инфекционных стационаров.