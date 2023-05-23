Израильские ученые обнаружили связь между аутизмом и уровнем оксида азота

ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Израильские исследователи обнаружили четкую связь между высоким уровнем оксида азота в мозге и аутизмом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Xinhua.

Полученные результаты поспособствуют разработке новых препаратов для лечения расстройств аутистического спектра (РАС). Исследование, проведенное учеными из Еврейского университета в Иерусалиме, показало, что у лабораторных животных с вызывающей аутизм генетической мутацией снижение уровня оксида азота в мозге привело к снижению показателей аутизма и аутистического поведения.

В ходе исследования животные стали более общительными и менее тревожными, стали проявлять интерес к новым объектам. Кроме того, снижение уровня оксида азота привело к значительному улучшению нейронных индексов.

Исследователи также нашли доказательства связи между уровнем оксида азота и аутизмом в стволовых клетках и клинических образцах крови, взятых у детей с низкофункциональным расстройством аутистического спектра. Оксид азота вырабатывается различными клетками организма. Он играет важную роль в регулировании артериального давления, поддержании иммунной системы.

Однако высокий уровень оксида азота может быть опасен. Исследования показали, что есть связь между высоким уровнем оксида азота и риском развития некоторых заболеваний, включая болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и шизофрению.