Израиль принял спорный законопроект о Верховном суде, несмотря на массовые протесты

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Израильский парламент принял весьма спорный законопроект о Верховном суде, несмотря на долгие шесть месяцев массовых протестов, охвативших страну, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Законопроект, одобренный 64 голосами против 0, лишает Верховный суд права отменять действия правительства Израиля, которые он считает необоснованными.

Это первая одобренная реформа из серии вызывающих ожесточенные споры реформ, направленных на ограничение власти судов. Предлагаемые реформы, по мнению протестующих, подрывают основы демократии в стране.

После слухов на прошлой неделе о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может отказаться от голосования по законопроекту или даже смягчить некоторые положения, 73-летний лидер, наоборот, поддержал его и в понедельник прибыл в парламент вскоре после выписки из больницы.

BBC News пишет, что в понедельник утром протестующие, заблокировавшие бульвар возле здания парламента Израиля, были обстреляны из водометов полицией под какофонию барабанов, свистков и гудков.

По данным местных СМИ, один протестующий был ранен, а шестеро арестованы. Другие протестующие окружили полицейский фургон, выкрикивая слово «позор» офицерам.

Протестующие, десятки тысяч которых прошли около 70 км от Тель-Авива до Иерусалима в конце прошлой недели, разбили лагерь в парке между Кнессетом и Верховным судом, которые расположены почти рядом друг с другом.

Премьер-министр Нетаньяху находился в парламенте в течение нескольких часов после выписки из больницы после незапланированной операции по установке кардиостимулятора в субботу.

Спорные реформы спровоцировали в Израиле один из самых серьезных внутренних кризисов в истории страны.

С начала года сотни тысяч демонстрантов еженедельно выходят на улицы в знак протеста против того, что они называют нападением на демократию. Правительство заявляет, что реформы служат укреплению демократии, утверждая, что за последние десятилетия Верховный суд приобрел слишком большую власть над политикой.

Тысячи резервистов, в том числе пилоты военно-воздушных сил, имеющих решающее значение для наступательных и оборонительных возможностей Израиля, поклялись не идти на службу добровольцами. Такое беспрецедентное несогласие вызвало тревогу по поводу потенциального воздействия на военную готовность Израиля.

Бывшие главы израильских служб безопасности, главные судьи и видные юридические и деловые деятели также высказывались против реформ правительства.