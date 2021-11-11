Израиль первым в мире проведет учения против COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ – Израиль станет первой страной в мире, которая проведет национальные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Times of Israel.

Национальные учения состоятся сегодня под руководством премьер-министра страны Нафтали Беннета.

Учения, которые будут проводиться из оперативного штаба в Иерусалиме, будут представлять собой симуляцию, в ходе которой различным высокопоставленным чиновникам и органам придется координировать свои действия для подготовки к новому штамму COVID, который в рамках учений был назван «Омега».

Участвующие в учениях должностные лица будут иметь дело с широким спектром сценариев и работать над координацией и принятием решений, связанных с ограничением передвижения, карантином, авиаперелетами и многим другим.

Премьер-министр Беннет заявил, что Израилю удалось победить четвертую волну коронавирусной инфекции и вариант вируса «дельта». В то же самое время, по его словам, страна всегда смотрит в будущее и готовится к продолжению кампании против коронавируса.

Глава правительства Израиля отметил, что правительство и представители здравоохранения не успокоятся на этом, скорее, наоборот, они продолжат быть готовыми к коронавирусной инфекции и, проводя учения, бросают вызов сами себе.

Согласно данным, опубликованным в среду Министерством здравоохранения страны, число активных случаев COVID-19 в Израиле снизилось до 6 450 после того, как они превышали отметку в 10 000 на протяжении более трех месяцев. Во вторник в стране было подтверждено 475 новых случаев коронавирусной инфекции, по сравнению с 5 000-6 000 случаев, регистрировавшихся ежедневно почти два месяца назад.