Израиль отрицает, что Египет предупреждал о надвигающейся атаке ХАМАС

Израиль не смог предвидеть атаку Хамаса, несмотря на предупреждения Египта о том, что должно произойти «что-то большое», передает агентство Kazinform со ссылкой на New York Post.

- Мы предупреждали их, что ситуация достигнет своего апогея очень скоро, и что это будет что-то большое, — заявил представитель разведки Египта, который часто выступает посредником между Израилем и ХАМАС.

- Однако они недооценили предупреждения, — рассказал он агентству Associated Press на условиях анонимности.

Угроза со стороны сектора Газа была проигнорирована, поскольку израильские официальные лица были сосредоточены на растущей волне насилия на Западном берегу реки Иордан, заявил египетский инсайдер.

Однако Израиль решительно отверг заявление анонима, назвав его «фейковой новостью».

- Сообщение о том, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заранее получил сообщение из Египта, является абсолютно ложным, — написали в соцсети X офис премьер-министра Израиля. - Никакого предварительного сообщения из Египта не поступало, и премьер-министр не разговаривал и не встречался с главой египетской разведки с момента формирования правительства, ни прямо, ни косвенно.

В любом случае, Израиль был застигнут врасплох в преддверии нападения ХАМАС, боевики которого прорвались через пограничные заграждения и начали беспрецедентную атаку, в результате которой на данный момент погибло по меньшей мере 800 человек и было ранено более 2000 человек.

- Это серьезный провал, — отмечает Яаков Амидрор, бывший советник Нетаньяху по национальной безопасности. - Эта операция фактически доказывает, что возможности (израильской разведки) в Газе были бесполезны.

Он отказался объяснить причину неудачи, заявив, что уроки необходимо извлечь, когда военная операция достигнет своих непосредственных целей.

Контр-адмирал Дэниел Хагари, главный военный представитель ЦАХАЛа, признал, что армия обязана предоставить народу Израиля объяснения, но сказал, что сейчас для этого не время.

Напомним, на фоне начавшегося в субботу нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль и вступления страны в состояние войны, ряд государств спешат организовать эвакуацию граждан из Израиля.

Официальный представитель израильской армии заявил в понедельник утром, что Израиль контролирует все населенные пункты, и в настоящее время боевые действия на территории Израиля не ведутся. При этом он допустил, что на территории Израиля все еще находятся боевики ХАМАС.

9 октября ХАМАС выпустил ракету по аэропорту в Тель-Авиве.Также министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил о полной блокаде Газы, там нет электричества, еды и топлива.

Вчера стало известно, что Лига арабских государств проведет экстренное заседание по ситуации в секторе Газа 11 октября.