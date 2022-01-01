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Израиль одним из первых получил таблетки от COVID-19

1 Января 2022 12:50
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Израиль одним из первых получил таблетки от COVID-19

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Израиль, одной из первых стран в мире, получил первую партию лекарства от COVID-19 – паксловид (Paxlovid) компании Pfizer, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

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Это первый лекарственный препарат от заболевания в таблетках для борьбы с наиболее тяжелыми симптомами коронавируса. Его можно принимать дома, в отличие от других разрешенных препаратов, требующих внутривенного введения или инъекций.

Сообщается, что первая партия состоит из 20 тысяч доз – примерно такое же количество пациентов с ковидом находят в израильских больницах.


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