Израиль направил свою первую делегацию в Судан

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Представители Израиля посетили столицу Судана Хартум после того, как в прошлом месяце стороны договорились о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

В понедельник делегация Израиля впервые отправилась в Судан для обсуждения потенциального экономического и гуманитарного сотрудничества после того, как месяц назад власти обеих стран при посредничестве США объявили о нормализации отношений.

На переговорах была затронута помощь Судану в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, водоснабжении и здравоохранении. Израильские делегаты также встретились с представителями посольства США в Хартуме.

«За первой делегацией в Судан через несколько недель последует более крупная «экономическая делегация», что повышает вероятность подписания соглашений о сотрудничестве», - поделился

представитель израильской делегации Эли Коэн.

Судан вслед за ОАЭ и Бахрейном стал третьей арабской страной, намерившейся подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем в этом году. В день подписания соглашения президент США Д.Трамп проинформировал Конгресс о том, что Судан должен быть исключен из списка стран, спонсирующих терроризм.

До этого времени из арабских стран дипломатические отношения с еврейским государством поддерживали только Египет и Иордания.

Между тем, установление дипломатических отношений Израиля со все большим количеством арабских стран вызывало резкое осуждение со стороны Палестинской администрации.