Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Израиль направил свою первую делегацию в Судан

Автор:  
Арсен Утешев
24 Ноября 2020, 16:48
Израиль направил свою первую делегацию в Судан

ХАРТУМ. КАЗИНФОРМ – Представители Израиля посетили столицу Судана Хартум после того, как в прошлом месяце стороны договорились о нормализации отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

В понедельник делегация Израиля впервые отправилась в Судан для обсуждения потенциального экономического и гуманитарного сотрудничества после того, как месяц назад власти обеих стран при посредничестве США объявили о нормализации отношений.

На переговорах была затронута помощь Судану в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, водоснабжении и здравоохранении. Израильские делегаты также встретились с представителями посольства США в Хартуме.

«За первой делегацией в Судан через несколько недель последует более крупная «экономическая делегация», что повышает вероятность подписания соглашений о сотрудничестве», - поделился

представитель израильской делегации Эли Коэн.

Судан вслед за ОАЭ и Бахрейном стал третьей арабской страной, намерившейся подписать соглашение о нормализации отношений с Израилем в этом году. В день подписания соглашения президент США Д.Трамп проинформировал Конгресс о том, что Судан должен быть исключен из списка стран, спонсирующих терроризм.

До этого времени из арабских стран дипломатические отношения с еврейским государством поддерживали только Египет и Иордания.

Между тем, установление дипломатических отношений Израиля со все большим количеством арабских стран вызывало резкое осуждение со стороны Палестинской администрации.


Ближний Восток  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной