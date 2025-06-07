Израиль нанес удары по целям «Хезболлы» в Бейруте

Израильские военные нанесли удары по нескольким объектам в южных пригородах Бейрута, где, по их словам, находились подземные сооружения, используемые воздушными силами радикального шиитского движения «Хезболла» — «Отрядом 127» — для производства беспилотников.

Перед ударами, которые начались после 22:00 в четверг, в ЦАХАЛ заявили, что «установлено, что авиационное подразделение движения работает над созданием многих тысяч БПЛА под руководством и при финансировании иранских террористических чиновников».

- Эта деятельность является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном. «Хезболла» создает проблемы для ливанского государства и тем самым препятствует выполнению договоренностей, — заявили в ЦАХАЛ.

Израильские официальные лица утверждают, что удары, которые наносятся после подписанного при посредничестве США соглашения о прекрещении огня, направлены на то, чтобы не дать «Хезболле» перегруппироваться.

Ливанская армия осуждает такие удары, предупредив, что они ослабляют ее роль в контроле за соблюдением перемирия, и добавив, что в конечном итоге она может приостановить сотрудничество с комитетом по контролю за соблюдением перемирия.

В четверг премьер-министр Ливана Наваф Салам в телеобращении по случаю 100 дней с момента вступления в должность сообщил, что ливанские вооруженные силы ликвидировали «более 500 военных позиций и складов оружия», принадлежащих боевикам «Хезболлы» на юге страны.

В феврале мы сообщали о том, что новое правительство Ливана получило вотум доверия в парламенте при поддержке блока «Хезболла».