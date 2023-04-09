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Израиль нанес удар по целям в Сирии

Жанара Мухамедиярова
9 Апреля 2023, 15:17
Израиль нанес удар по целям в Сирии Фото: euronews.com

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Израиль нанес артиллерийские и авиаудары по югу Сирии и в районе столицы страны Дамаска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

В коммюнике ЦАХАЛ сообщается, что удары были нанесены по пусковым ракетным установкам, военным радиолокационным системам и артиллерийским постам, используемым ВС Сирии.

Этот удар стал ответом на два ракетных пуска по Голанским высотам с территории Сирии, которые произошли в ночь с субботы на воскресенье. «Армия обороны Израиля считает Сирию ответственной за все действия, происходящие на ее территории, и не допустит никаких попыток нарушения суверенитета Израиля», - говорится в заявлении военных.

Атака произошла на фоне резкого роста напряженности в регионе на этой неделе после столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, обмена ракетными ударами между Ливаном и Израилем, обстрелов из сектора Газа и ответных израильские ударов и смертоносных терактов в Тель-Авиве и на Западном берегу.


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