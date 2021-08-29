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Израиль нанёс авиаудары по Сектору Газа

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
29 Августа 2021, 16:44
Израиль нанёс авиаудары по Сектору Газа

СЕКТОР ГАЗА. КАЗИНФОРМ - Израильская армия в воскресенье рано утром нанесла авиаудары по сектору Газа в ответ на запуск с палестинских территорий воздушных шаров с зажигательной смесью, ставших причиной пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

Как уточнили в ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля - прим.), мишенями ударов были тренировочная база движения ХАМАС, мастерская по изготовлению использованных против Израиля бомб и вход в подземный туннель около города Джабалия в четырёх километрах к северу от Газы. О погибших и пострадавших пока не сообщается.

В субботу вечером на границе Израиля и сектора Газа вспыхнули ожесточённые столкновения. Сторонники ХАМАС жгли шины и забрасывали израильских военнослужащих камнями и самодельными взрывными устройствами, требуя ослабить затяжную экономическую блокаду Сектора Газа. ЦАХАЛ в ответ применил слезоточивый газ и шумовые гранаты. 11 палестинцев были ранены, в том числе трое - боевыми пулями, ссобщили медицинские источники в Секторе.

На встрече в Вашингтоне с президентом Джо Байденом в минувшую пятницу премьер-министр Израиля Нафтали Бенет возложил на ХАМАС полную ответственность за усложнение ситуации в контролируемом этим исламистским движением Секторе Газа.


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