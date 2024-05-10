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    10:00, 10 Май 2024 | GMT +6

    Израиль, Латвия и Эстония — финалисты «Евровидения»

    eurovision.tv
    Фото: eurovision.tv

    В Швеции завершился второй полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение». В финал вышли Латвия, Эстония, Грузия, Армения и еще шесть стран, Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Эстония послала на конкурс сразу две группы, 5MIINUST и Puuluup, которые совместно исполняют «хулиганскую» фолк-панк-песню под названием «А об этих наркотиках мы ничего не знаем» ((Nendest) Narkootikumidest Ei Tea Me (Küll) Midagi).

    От Латвии в финале выступит певец Дон (Артурс Шингирейс, сценический псевдоним Dons) с торжественно-лиричной балладой на английском «Hollow».

    Кроме Латвии, Эстонии, Армении и Грузии, в финал вышли Австрия, Нидерланды, Норвегия, Израиль, Греция и Швейцария.

    Вылетели в полуфинале Чехия, Бельгия, Дания, Мальта, Албания и Сан-Марино.

    Два дня назад в финал уже вышли Сербия, Португалия, Словения, Украина, Литва, Финляндия, Кипр, Хорватия, Ирландия и Люксембург.

    Британия, Франция, Испания, Германия и Италия автоматически проходят в финал — эти страны оказывают дополнительную финансовую поддержку «Евровидению».

    Фаворитами у букмекеров в этом году считаются хорватская группа Baby Lasagna и украинский дуэт Алены Алены и Джерри Хейл.

    Финал конкурса пройдет на Malmö Arena в субботу.

    Теги:
    Латвия Конкурс Музыка Мировые новости Эстония Израиль Евровидение
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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