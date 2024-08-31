Израиль и ХАМАС договорились о перерыве в боевых действиях для вакцинации детей от полиомиелита

Израиль и ХАМАС договорились о трехдневных перерывах в боевых действиях, чтобы провести вакцинацию от полиомиелита в секторе Газа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что кампания начнется в воскресенье и будет направлена на вакцинацию примерно 640 000 детей.

По данным ВОЗ, на прошлой неделе в Газе ребенок был парализован вирусом полиомиелита второго типа. Это первый подобный случай в Газе за последние 25 лет.

Первый раунд вакцинации начнется в центральной части Газы в воскресенье с перерывами с 6 утра до 3 часов дня по местному времени.

Затем кампания переместится в южную часть Газы, где будет еще одна трехдневная пауза, а затем перейдет в северную часть.

Рик Пиперкорн, высокопоставленный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что в случае необходимости паузы могут быть продлены до четвертого дня.

Он добавил, что второй раунд вакцинации должен быть проведен через четыре недели после первого.

На заседании Совета Безопасности ООН в четверг Майк Райан, директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, заявил, что «для того чтобы остановить вспышку и предотвратить глобальное распространение полиомиелита, необходимо обеспечить охват как минимум в 90% в ходе каждого раунда кампании».

Сообщается, что в Газу уже доставлены около 1,26 миллиона доз вакцины от полиомиелита, и ожидается, что за ними последуют еще 400 тысяч.

Вакцинация будет проводиться сотрудниками ООН в Газе совместно с местными работниками здравоохранения, однако гуманитарное подразделение израильских вооруженных сил (COGAT) заявило, что вакцинация будет проводиться в координации с израильскими военными.