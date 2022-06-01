1 Июня 2022 14:50

Израиль и ОАЭ подписали историческое соглашение о свободной торговле

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Израиль подписал соглашение о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами, это стало его первым подобным соглашением с арабской страной, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

Документ подписан министром экономики и промышленности Израиля Орной Барбивой и ее коллегой из ОАЭ Абдуллой бен Тук Аль Марри после нескольких месяцев переговоров.

Историческая сделка отменяет таможенные пошлины на 96% продукции в двусторонних торговых отношениях, которые достигли в прошлом году около 900 млн долларов.

Для богатых нефтью ОАЭ сделка с Израилем является вторым двусторонним соглашением о свободной торговле после подписания аналогичного соглашения с Индией в феврале.

При бывшем президенте США Дональде Трампе в 2020 году министры иностранных дел ОАЭ и Бахрейна подписали мирное соглашение с предыдущим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, что нормализовало дипломатические отношения между их странами.