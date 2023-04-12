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Израиль до конца Рамадана запретил евреям и туристам посещение Храмовой горы

Редактор:  
Гульмира Байзакова
12 Апреля 2023, 01:21
Израиль до конца Рамадана запретил евреям и туристам посещение Храмовой горы Фото: ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Евреи и туристы-немусульмане не смогут посещать Храмовую гору в Иерусалиме до окончания священного в исламе месяца Рамадан, который в этом году завершится 21 апреля. Такое решение принято во вторник по итогам совещания по вопросам безопасности с участием ключевых министров и руководителей силовых структур Израиля, заявили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«По единогласной рекомендации министра обороны, начальника генерального штаба, главы Службы общей безопасности и генерального инспектора полиции было решено запретить посещение Храмовой горы евреям и туристам до окончания Рамадана», - говорится в сообщении.

Помимо этого, Нетаньяху и министры «поручили задействовать все необходимые оперативные силы для защиты молящихся у Западной стены (Стена Плача), а также ведущих к ней дорог», отметили в канцелярии.

О решении закрыть доступ на Храмовую гору до конца Рамадана было объявлено с наступлением последнего дня Песаха по еврейскому календарю - одного из главных иудейских праздников, который отмечается в течение семи дней. За время его празднования с начала прошлой недели на Храмовую гору поднялись в общей сложности более 2,6 тысячи еврейских паломников. Это происходило на фоне роста напряженности вокруг палестино-израильского конфликта, несколько раз палестинцы баррикадировались в мечети Аль-Акса на Храмовой горе, что приводило к столкновениям с израильской полицией.


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