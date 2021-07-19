Изображения аль-Фараби, Алимхана Ермекова, Алии Молдагуловой появились на улицах в Абае

АБАЙ. КАЗИНФОРМ – В городе Абае Карагандинской области установили пилоны с изображениями Абу Насыра аль-Фараби, Шерубая-батыра, Алимхана Ермекова, Алии Молдагуловой и Сакена Сейфуллина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Пилоны установлены на переименованных улицах. На них портреты людей, именами которых названы эти улицы. Также на аншлагах приведены их краткие биографии», – рассказал главный специалист по социальным вопросам аппарата акима города Мади Кусаинов.

Стоит отметить, что в Абае идет активная работа по благоустройству дворовых территорий. Также красят скамейки и урны в скверах и на аллеях. В районном центре начат и текущий ремонт автомобильных дорог.

«Идет средний ремонт дорог на улице Школьной – на участке от Калинина в сторону улицы 10 лет Независимости РК. Заасфальтирована дворовая территория 4-го микрорайона. Там же установлено футбольное поле. Сейчас ведутся работы по установке детской площадки», – добавил Мади Кусаинов.

Начаты работы по благоустройству дворов в 27-м квартале и в 3-м микрорайоне. Также проводится отсыпка дорог по улицам Байжанова, Таттимбета, Транспортной, Южной, Интернациональной, Шахтерской.

«В городе будет сделан средний ремонт автодорог по улицам Калинина, Школьной, Гёте. Проведены работы по отсыпке дорог на улице Железнодорожной, в переулках Угольном и Горняков. Также заасфальтированы дворовые территории девяти многоэтажных домов. Планируется установка детских площадок на улице Школьной и в переулке Автомобилистов», – добавил спикер.

Кроме того, в городе намерены привести в порядок зеленые насаждения. Будет сделана обрезка сухостоя вдоль центральных улиц.

Недавно проведено уличное освещение на улице Шерубая-батыра в сторону общеобразовательной школы №5, а также в поселке Вольном. Там установлены новые опоры освещения со светодиодными светильниками.

