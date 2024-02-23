РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:18, 23 Февраль 2024 | GMT +6

    Изношенность ТЭЦ в Уральске доходит до 86% — Олжас Бектенов

    Олжас Бектенов
    Фото: primeminister.kz

    Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора города Уральска, ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Главы Правительства. 

    В ходе поездки Глава Правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения «Батыс Су Арнасы», функционирующее с 1961 года. Основным источником питьевого водоснабжения города Уральска является река Жайык и подземные источники. Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство шесть водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

    Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тысяч кубометров в сутки. Правительством будет обеспечено необходимое содействие.

    Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ — 60,5%), водоотведения (износ — 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

    Олжас Бектенов проверил темпы модернизации ТЭЦ в ЗКО
    Фото: primeminister.kz

    Кроме того, Премьер-Министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО «Жайыктеплоэнерго», находящемся в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

    Олжас Бектенов проверил темпы модернизации ТЭЦ в ЗКО
    Фото: primeminister.kz
    генераторы
    Фото: primeminister.kz
    ТЭЦ
    Фото: primeminister.kz

    На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№ 2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины № 3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

    — Как отметил Глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций Правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать, — отметил Олжас Бектенов.

    Главе Правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

    Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона Премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

    Средний износ ТЭЦ по РК достиг 66%. В рамках реализации поручений Главы государства для снижения износа по 19 ТЭЦ, находящимся в красной зоне, реализуется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин. Всего на теплоисточниках страны в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.

    Теги:
    Правительство Уральск Ремонт Регионы Казахстана Регионы ТЭЦ Вода Западно-Казахстанская область Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!