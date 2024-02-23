Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область посетил ряд объектов коммунально-энергетического сектора города Уральска, ознакомился с темпами модернизации инфраструктуры. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Главы Правительства.

В ходе поездки Глава Правительства посетил предприятие водоснабжения и водоотведения «Батыс Су Арнасы», функционирующее с 1961 года. Основным источником питьевого водоснабжения города Уральска является река Жайык и подземные источники. Премьер-министру доложили, что в 2023 году завершено строительство шесть водозаборных скважин. Вместе с тем существующее водоочистное сооружение имеет высокую изношенность.

Олжас Бектенов обратил внимание руководства региона на поступающие жалобы от жителей по причине дефицита питьевой воды, особенно в летнее время, и поручил до конца года завершить разработку ПСД по реконструкции водоочистного сооружения с увеличением его производительности до 50 тысяч кубометров в сутки. Правительством будет обеспечено необходимое содействие.

Отдельно ряд поручений был дан по ускорению модернизации сетей водоснабжения (износ — 60,5%), водоотведения (износ — 61,3%), а также реконструкции канализационно-насосных станций.

Фото: primeminister.kz

Кроме того, Премьер-Министр ознакомился с текущей ситуацией на предприятии по производству электрической и тепловой энергии АО «Жайыктеплоэнерго», находящемся в красной зоне риска. Во время посещения Олжас Бектенов осмотрел главную диспетчерскую, турбинный зал и котельную.

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

На сегодня на предприятии завершен ремонт трех котлоагрегатов (№ 2,4,9) и турбины, отремонтировано также 16,5 км теплосетей. Кроме того, начата разработка проекта поэтапной замены трех энергетических котлов и турбины № 3. Данные меры нацелены на увеличение надежности всей станции.

— Как отметил Глава государства, обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций Правительства и акиматов. По республике изношенность ТЭЦ достигает 66%, а в Уральске доходит до 86%. Как будет готова проектно-сметная документация, акимат должен внести соответствующую заявку. Будем рассматривать и поэтапно решать, — отметил Олжас Бектенов.

Главе Правительства также доложили о проводимой работе по повышению производства товарного газа и ходе газификации региона.

Кроме того, с учетом продолжающегося отопительного сезона Премьер-министр поручил руководству региона держать на особом контроле обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов.

Средний износ ТЭЦ по РК достиг 66%. В рамках реализации поручений Главы государства для снижения износа по 19 ТЭЦ, находящимся в красной зоне, реализуется капитальный ремонт 28 котлов и 16 турбин. Всего на теплоисточниках страны в 2024 году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин.