Износ оборудования на Петропавловской ТЭЦ-2 превысил 50%

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 средний износ оборудования составляет 53,5%. Представители АО «Севказэнерго» на общественном совете заверили, что после ремонтной кампании прошлого года его удалось снизить с 56%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель генерального директора по производству АО «Севказэнерго» Петр Богданов уточнил, что износ по котлоагрегатам равен 52%, турбоагрегатам – 55%. До ремонта он составлял почти 57% и 54%.

В этом году на теплоцентрали проведут капитальный ремонт шести котлоагрегатов, двух турбин и дымовой трубы №3, текущий ремонт котло- и турбоагрегатов. Начнут строительство новой дымовой трубы и продолжат наращивание дамб золоотвала. Планируют строительство нового.

«В прошлом году была разработана Дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2. В ее рамках выполнили демонтаж дымовой трубы, провели обследование и ремонт двух труб, выполнили реконструкцию дымососного отделения главного корпуса котельного цеха, демонтаж существующих газоходов и монтаж газоходов на дымовую трубу №2», - отметил Петр Богданов.

В первой декаде апреля одну дымовую трубу полностью отключат для ремонта, завершить его рассчитывают в течение двух месяцев. Петр Богданов заверил, что горожане не почувствуют перебоев с горячим водоснабжением. Во время прошлогоднего ремонта работали всего три котла, этим летом действовать будут семь.

Отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме.