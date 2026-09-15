Изменятся ли условия ипотеки «Наурыз»

Возможность приобретения жилья на вторичном рынке в рамках ипотечной программы «Наурыз» в Астане, Алматы и областных центрах пока не рассматривается, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщил председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства РК Бакытжан Жунисбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В настоящее время в рамках программы в Астане, Алматы и областных центрах можно приобрести только жилье на первичном рынке, то есть в новых жилых комплексах. В моногородах и сельских населенных пунктах участникам программы доступна покупка жилья как на первичном, так и на вторичном рынке.

Во время брифинга журналисты отметили, что среди граждан есть предложения разрешить приобретение готового жилья на вторичном рынке по программе «Наурыз», и спросили, планируется ли внесение соответствующих изменений.

— На сегодняшний день такие изменения пока не рассматриваются, — сказал Бакытжан Жунисбеков.

Напомним, по программе «Наурыз» ипотека предоставляется социально уязвимым категориям граждан по ставке 7%, а другим участникам — по ставке 9%. Ежегодно в рамках программы выдается 12 тысяч займов.

За восемь месяцев текущего года уже выдано 11,9 тысячи займов на общую сумму 350 млрд теңге.

Ранее сообщалось, Отбасы банк прорабатывает вопрос о досрочном привлечении следующего транша по программе «Умай».