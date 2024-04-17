Изменится механизм присвоения различных степеней ордена «Айбын»

Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года.



В целях совершенствования системы государственных наград и увековечения памяти о доблести наших воинов, законопроектом вносятся изменения и дополнения по присвоению различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева.



Отмечается, что законопроект не противоречит Конституции Республики Казахстан, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.