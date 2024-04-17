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    12:31, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Изменится механизм присвоения различных степеней ордена «Айбын»

    айбын ордені
    Фото: Ақорда

    Депутаты Мажилиса приняли Закон «О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан «О государственных наградах Республики Казахстан», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Законопроект инициирован депутатами Парламента Республики Казахстан во исполнение поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, данного на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс» 15 марта 2024 года. 

    В целях совершенствования системы государственных наград и увековечения памяти о доблести наших воинов, законопроектом вносятся изменения и дополнения по присвоению различным степеням ордена «Айбын» имен Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева.

    Отмечается, что законопроект не противоречит Конституции Республики Казахстан, международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, и решениям международных организаций, участницей которых является Республика Казахстан.

    Теги:
    Закон и право Награда Депутаты Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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