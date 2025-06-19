Изменится ли порядок переноса выходных дней в праздничные даты в Казахстане

– В целях рационального использования рабочего времени праздничные выходные могут переноситься на другие рабочие дни. Такой перенос позволяет более эффективно организовать труд, спланировать семейный отдых, культурно-массовые и корпоративные мероприятия, а также связанные с ними расходы. Перенос осуществляется заранее, на предстоящий календарный год, с учетом совпадения рабочих и праздничных дней, а также текущей экономической, политической или санитарно-эпидемиологической ситуации в стране. В связи с этим действующий порядок переноса выходных считаем оптимальным, —говорится в ответе министра.

Отметим, что депутаты Мажилиса ранее предложили Правительству и Министерству труда принимать решения о переносе выходных не менее чем на два календарных года вперёд. К примеру, уже в 2025 году предлагается заранее определить переносы выходных на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года.

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