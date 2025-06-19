День защиты детей могут сделать официальным праздником в Казахстане

– Международный день защиты детей традиционно отмечается 1 июня. В этот день во многих странах проводятся благотворительные акции, направленные на улучшение жизни детей. Обсуждаются важные и актуальные вопросы, касающиеся прав детей. Поднимаются острые проблемы, с которыми сталкиваются дети во всем мире. Для самих детей 1 июня ассоциируется с началом каникул, отдыхом, развлечениями и возможностью заниматься интересными делами, – отметила министр в своем ответе.

По её словам, как правило, в этот день родители водят детей в парки аттракционов, игровые центры, организуют прогулки и создают праздничную атмосферу.

– Этот праздник позволяет родителям и детям провести время вместе, поучаствовать в культурных, воспитательных и общественных мероприятиях. Всё это способствует созданию благоприятной психоэмоциональной среды, в которой ребенок чувствует себя в безопасности рядом с семьей. Учитывая вышеуказанное, а также в целях укрепления института семьи и семейных ценностей в нашей стране, мы считаем возможным придать 1 июня – Дню защиты детей – статус государственной праздничной даты, – заявила Светлана Жакупова.

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