Шесть новых профессиональных праздников появятся в Казахстане

— В перечень профессиональных праздников вносятся изменения в части введения шести новых профессиональных праздников, — говорится в документе.

Проектом предлагается дополнить шесть новых профессиональных праздников:

— День предпринимателей Казахстана;

— День ремесленников Казахстана;

— День работников сферы естественных монополий;

— День работника санитарно-эпидемиологической службы;

— День работников кадровой службы;

— День работника сферы общественного питания.

Также предлагается изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 12.06.2025 г.

В июне 2024 года в перечень добавили 8 профессиональных праздников.