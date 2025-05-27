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    13:06, 27 Май 2025 | GMT +5

    Шесть новых профессиональных праздников появятся в Казахстане

    Министерство труда и социальной защиты РК разработало проект приказа о внесении изменений в перечень профессиональных праздников, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Правительство
    Фото: primeminister.kz

    — В перечень профессиональных праздников вносятся изменения в части введения шести новых профессиональных праздников, — говорится в документе.

    Проектом предлагается дополнить шесть новых профессиональных праздников:

    — День предпринимателей Казахстана;

    — День ремесленников Казахстана;

    — День работников сферы естественных монополий;

    — День работника санитарно-эпидемиологической службы;

    — День работников кадровой службы;

    — День работника сферы общественного питания.

    Также предлагается изменить дату празднования Дня энергетика с третьего воскресенья декабря на 22 декабря.

    Проект размещен на портале «Открытые НПА» до 12.06.2025 г.

    В июне 2024 года в перечень добавили 8 профессиональных праздников.

    Теги:
    Правительство Праздник Общество
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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