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    13:24, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Изменить взгляд на образование призвал Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Об этом завил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, нам всем нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», - заявил во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства ранее поручил открыть в Казахстане пять филиалов авторитетных зарубежных вузов. Также Президент отметил, что в скором времени планируется открытие филиалов передовых технических вузов России.

    Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил выделить целевые гранты для молодежи из густонаселенных регионов страны.

    Теги:
    Правительство Президент Президент Казахстана Правительство РК Парламент Образование Главная Мажилис
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