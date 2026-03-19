Изменить правила закупок в энергетике предложили в Казахстане

— По имеющейся информации в сфере энергоремонта и пусконаладочных работ сложилась ситуация, при которой тендеры формально проводятся, но реальной конкуренции нет, побеждают компании-посредники, не имеющие собственных инженеров и оборудования. Основным критерием становится минимальная цена и наличие формальных сертификатов, а не реальные квалификация и опыт. В итоге профессиональные специалисты вытесняются с рынка или вынуждены работать через посредника по заниженным расценкам, что неизбежно снижает качество работ, — отметил Бекбол Орынбасаров.

Отдельно сенатор обратил внимание на ситуацию с пусконаладочными и режимно-наладочными работами на электростанциях, от которых напрямую зависит безопасность и стабильная работа котлов, турбин и тепловых сетей. При этом данный вид деятельности в Казахстане практически не регулируется: отсутствуют единые квалификационные требования, система лицензирования и подготовка кадров.

— Все это приводит к снижению качества ремонта, росту аварийности, ускоренному износу оборудования, увеличению расхода топлива и росту себестоимости электро- и теплоэнергии. Проще говоря, огромные средства расходуются, но надежность предприятия не улучшается. Дополнительную тревогу вызывает растущая зависимость от иностранных подрядчиков, услуги которых стоят значительно дороже – это не только увеличивает финансовую нагрузку на отрасль, но и формирует технологическую зависимость, ослабляя собственные инженерные компетенции страны, — сообщил депутат.

По оценкам специалистов, в стране осталось менее пяти профессиональных инженерных команд, способных выполнять такие работы на должном уровне. В связи с этим сенатор попросил правительство всесторонне проанализировать ситуацию в сфере энергоремонтов и пусконаладочных работ, в том числе с точки зрения возможной аффилированности подрядчиков с энергопередающими и энергопроизводящими компаниями, а также эффективности расходования тарифных и инвестиционных средств.

Также он предложил пересмотреть действующие механизмы закупок в энергетике, чтобы приоритет отдавался не минимальной цене и формальным документам, а реальной квалификации, опыту и наличию инженерных кадров.

Помимо этого, депутат призвал рассмотреть возможность введения четких требований к допуску на выполнение пусконаладочных работ, а также создать систему подготовки и аттестации специалистов в этой сфере.

Ранее в Казахстане ввели новые правила госзакупок, которые запрещают ночные тендеры.