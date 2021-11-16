Изменить порядок проведения аукционов имущества должников поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изменить порядок проведения аукционов имущества должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В случае, если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, его оставшаяся задолженность должна списываться. Но только при условии, что у должника нет иного имущества, и его доход не превышает двукратный размер минимальной заработной платы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, требуется обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов.

«Заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно выставляться ниже 70% от его оценочной стоимости. Вместе с тем, на такие торги нельзя допускать залогодержателей – банки, а также их работников, афилированных с ними, и доверенных лиц. Необходимо исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников», - заключил Президент.