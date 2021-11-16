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Изменить порядок проведения аукционов имущества должников поручил Глава государства

16 Ноября 2021 16:29
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Изменить порядок проведения аукционов имущества должников поручил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил изменить порядок проведения аукционов имущества должников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В случае, если реализованное имущество заемщика не покрывает сумму основного долга, его оставшаяся задолженность должна списываться. Но только при условии, что у должника нет иного имущества, и его доход не превышает двукратный размер минимальной заработной платы», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По словам Главы государства, требуется обеспечить прозрачность и справедливость аукционных торгов.

«Заложенное имущество, выставляемое на аукционные торги, не должно выставляться ниже 70% от его оценочной стоимости. Вместе с тем, на такие торги нельзя допускать залогодержателей – банки, а также их работников, афилированных с ними, и доверенных лиц. Необходимо исключить единовременное участие в торгах должника и его близких родственников», - заключил Президент.


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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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