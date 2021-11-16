Изменить подход в финансировании избирательных кампаний сельских акимов поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил выработать дифференцированный подход при финансировании избирательных кампаний акимов сельских округов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Презентован специальный доклад с конкретными рекомендациями, нацеленными на совершенствование механизма прямой выборности сельских акимов. Важно, что национальный совет не просто выдвигает реформы, но также всесторонне их анализирует, внося необходимые корректировки. На некоторых таких дополнениях хочу остановиться отдельно. Члены совета Александр Данилов, Гульмира Илиеова, Марат Шибутов предложили закрепить норму, позволяющую гражданам со средним специальным образованием выдвигаться на должность акимов сел», - сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании НСОД.

По мнению Президента, такое нововведение усилит конкурентность выбора на местном уровне, особенно учитывая, что в селах есть много компетентных, опытных, деятельных людей, пользующихся доверием народа, но при этом не проходящих через существующие образовательный ценз.

«Опыт показывает, что для кандидатов в акимы, особенно самодвиженцев актуальным является увеличение периода агитационной компании. В этой связи целесообразно рассмотреть возможность корректировки ее сроков. Кроме того, предлагается применять дифференцированный подход при финансировании избирательных кампаний. Если в малонаселенных селах северных регионов нынешнего объема средств вполне хватает для покрытия расходов на агитацию, то на юге, где высокая плотность населения, его явно недостаточно», - отметил Глава государства.

«Считаю, что указанные рекомендации направлены на улучшение механизмов выборности сельских акимов. Поэтому их нужно детально изучить. Поручаю Администрации президента подготовить и внести мне конкретные предложения», - заключил К. Токаев.