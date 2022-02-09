Изменить оплату больничных листов призывают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айжан Скакова призвала изменить механизм оплаты больничных листов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Возникает серьезный вопрос на стыке здоровья и экономики, затрагивающий практически каждого – это оплата больничного листа. Сегодня работающие казахстанцы предпочитают не уходить на больничный, а переносить болезнь «на ногах» и продолжают ходить на работу, чтобы не потерять деньги. Так происходит, потому что в соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РК социальное пособие по временной нетрудоспособности выплачивается работнику за счет средств работодателя. Верхняя граница суммы выплаты этого социального пособия по временной нетрудоспособности (или, иначе говоря, оплаты больничного листа) составляет не более 15 МРП в месяц (в 2022 году – 45 945 тенге) в соответствии с постановлением Правительства РК от 28.12.2015 года № 1103 «Об определении размеров социального пособия по временной нетрудоспособности», - сказала Айжан Скакова, озвучивая свой депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Она напомнила, что этот предел был установлен с 1 января 2016 года и по сей день не менялся.

«Среднемесячная зарплата в РК, по данным Бюро национальной статистики, составляет 268 051 тенге. При 5-дневной рабочей неделе получается 22 рабочих дня со средней оплатой за день – 12 184 тенге. То есть при ограничении в 15 МРП для среднестатистического работника больничный лист фактически покрывает только неполных 4 дня (3,7). Это означает, что людям просто невыгодно качественно лечиться и восстанавливаться – и они продолжают ходить на работу, рискуя как собственным здоровьем, так и здоровьем окружающих», - отметила депутат.

По ее словам, в результате происходят хронизация заболевания из-за не долечивания, как следствие – нагрузка на систему здравоохранения, повышение расходов и ухудшение медико-экономических показателей; увеличение риска распространения инфекции внутри коллектива, так как до 80% больничных листов связаны с острыми инфекционными заболеваниями.

«При этом, работодатель готов платить только за фактически оказанные услуги и выполненные работы, а не за потенциальную рабочую силу. Поэтому в настоящий момент для найма на работу либо оформляется договор ГПХ, не предполагающий оплату больничного листа, либо заключается договор о сдельной оплате труда. Таким образом, значительная категория работников не имеет возможности получать листы временной нетрудоспособности. В этом свете удивительно, что Министерство труда и социальной защиты населения в ответ на запрошенную информацию, сообщило, что за 4 года – с 2016 по 2020 годы – к ним не поступило ни одного обращения или жалобы от граждан о нарушении их прав, связанных с оплатой больничного листа. Едва ли это говорит об отсутствии проблем в данной сфере, скорее – о доверии населения», - подчеркнула А. Скакова.

Для решения вопроса депутат предложила пересмотреть действующую социальную систему в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности с тем, чтобы Государственный фонд социального страхования разделил с работодателем расходы по оплате больничного, в конечном счете повысив защищенность работников в случае болезни. Соответствующий проект системы расчетов по оплате листов нетрудоспособности прилагается.

Кроме того, было предложено ввести учет статистики по больничным листам по продолжительности, по видам заболеваний или травм, видам занятости, возрастным группам.