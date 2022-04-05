Изменился прогноз роста экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, оценки развития мировой экономики, а также тенденции на рынке нефти. С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%. Также на фоне обострения геополитической ситуации по оценке международных финансовых организаций из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП; агентство S&P Global снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По его словам, средняя цена на нефть марки Brent с начала года составила 98 долларов США за баррель.

«Прогнозы международных финансовых организаций на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов США до 105 долларов США за баррель. В этой связи, при уточнении макропоказателей, среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,5% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге выше одобренного прогноза», - добавил министр.