РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:27, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Изменился прогноз роста экономики Казахстана

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров озвучил измененный прогноз экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Прогноз макропоказателей уточнен с учетом внешнеэкономической ситуации, оценки развития мировой экономики, а также тенденции на рынке нефти. С начала года наблюдается положительная динамика роста экономики страны, темп роста ВВП по итогам января-февраля составил 3,5%. Также на фоне обострения геополитической ситуации по оценке международных финансовых организаций из-за ухудшения внешнеэкономического фона ожидается ухудшение перспектив роста мирового ВВП; агентство S&P Global снизила прогноз роста мировой экономики в 2022 году с 4,2% до 3,6%», - сказал Алибек Куантыров на заседании Правительства.

    По его словам, средняя цена на нефть марки Brent с начала года составила 98 долларов США за баррель.

    «Прогнозы международных финансовых организаций на 2022 год по цене на нефть варьируются от 74 долларов США до 105 долларов США за баррель. В этой связи, при уточнении макропоказателей, среднегодовая цена нефти определена на уровне 90 долларов США за баррель. Исходя из вышеизложенного, прогноз роста экономики страны снижен с 3,5% до 2,1%. При этом номинальный ВВП оценивается в объеме 91,5 трлн тенге, что на 3,5 трлн тенге выше одобренного прогноза», - добавил министр.

    Теги:
    Правительство Правительство РК Миннацэкономики Главная Экономика
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!