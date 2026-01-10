Изменился порядок расчета заработной платы для казахстанцев

При этом у людей с более высокой заработной платой сумма налога также снизилась по сравнению с прежними показателями.

— Ранее при расчете индивидуального подоходного налога применялся вычет в размере 14 МРП. Сейчас он увеличен до 30 МРП, то есть, вычет вырос более чем в два раза. Эти изменения связаны с отменой других видов вычетов. Раньше можно было применять дополнительные вычеты по ипотеке или для многодетных родителей. Сейчас таких индивидуальных вычетов нет. Теперь единый вычет в размере 30 МРП применяется ко всем без исключения. То есть, даже если вы не относитесь к категории многодетных и у вас нет ипотеки, вы все равно можете воспользоваться этим вычетом, — рассказала Гульнур Нурланкызы.

Как изменился индивидуальный подоходный налог

В связи с поправками, внесенными в Налоговый кодекс Казахстана, в этом году был обновлен порядок расчета ИПН. Главное изменение — это увеличение стандартного необлагаемого налогом вычета.

Ранее государство не учитывало при налогообложении лишь около 55 тысяч тенге заработной платы. По новым правилам эта сумма увеличена до 130 тысяч тенге. Таким образом, значительная часть дохода граждан теперь освобождается от налога.

Как это работает

Рассмотрим пример работника с заработной платой 300 тысяч тенге в месяц.

Сначала из зарплаты удерживаются:

10% — пенсионные взносы;

2% — взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Затем из дохода вычитаются 130 тысяч тенге, и налог начисляется только на оставшуюся сумму. В результате, если раньше сумма налога составляла около 21 тысячи тенге, то сейчас она снизилась до 14 тысяч тенге. То есть, ежемесячно у работника денег остается больше на 7–8 тысяч тенге.

Кто полностью освобожден от налога

Граждане с доходом до 150 тысяч тенге в месяц теперь вовсе не платят индивидуальный подоходный налог. Это одно из ключевых нововведений. По данным Правительства, решение направлено прежде всего на поддержку рядовых работников, поскольку более половины наемных сотрудников в стране получают заработную плату именно на этом уровне.

Кроме того, для получения вычета больше не требуется собирать дополнительные документы, как это было ранее (ипотека, статус многодетной семьи и другие категории). Теперь это единый стандартный вычет для всех.

Налог не для всех одинаковый

В новой системе ставка налога зависит от уровня дохода:

граждане с низкими доходами, как и прежде, платят 10%;

для очень высоких доходов введена ставка 15%.

Еще одно важное новшество — с пенсионных выплат налог больше не удерживается. То есть, пенсионеры получают свои накопления в полном объеме, без налогообложения.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент отмечал, что в новом Налоговом кодексе акцент будет сделан не на контроль, а на выстраивание партнерских отношений между государством и налогоплательщиками.