АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Изменились ли тарифы на коммунальные услуги в Алматы рассказал и.о. руководителя Департамента по регулированию естественных монополий Комитета по городу Тимур Каленов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 2020 год тариф на тепловую энергию для населения не изменялся и составляет 4294,6 тенге./Гкал без НДС. Более того, тарифы для населения снижались: с 1 марта 2020 г на -2% в связи с ростом объема оказываемых услуг, а также с 1 апреля по 31 августа 2020 года на -10% (на гор.воду на период ЧП).

С 1 января 2021 года ожидался плановый рост тарифа на теплоснабжение на 14%. Однако, во исполнение поручения Главы государства о недопущении роста тарифов для населения, тарифы на энергоисточниках снижены. В результате чего, удалось оставить тариф для населения на уровне 2020 года без роста.

«Более того, в связи с ростом объема оказываемых услуг по факту 2020 года, удалось снизить тариф для населения на 3% с 1 февраля 2021 года. Экономия для населения составила 552 млн тенге», - сказал он.

Тимур Каленов также ответил, ожидается ли рост тарифов в будущем.

«У нас было поручение, чтобы не было роста на тарифы для группы потребителей населения с начала текущего года. Мы сейчас не можем сказать, будут изменения к концу года или нет, так как законодательством предусмотрена функция обращения субъектов монополии в адрес регулятора, если у него будут увеличиваться стратегические товары. Все будет зависит от стратегических товаров. В ближайшее перспективе мы не планируем трогать тарифы в отношении теплоснабжения», - заявил спикер.

Департаментом утвержден предельный уровень тарифа на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы, согласно которому тариф для населения по услуге водоснабжения при действовавшем 44,65 тенге/куб.м снижен на -4% до 42,86 тенге/куб.м, по услуге водоотведения тариф в размере 23,14 тенге/куб.м снижен на -0,1% до 23,12 тенге/куб.м.

Более того, с 1 апреля по 31 августа 2020 года тарифы на водоснабжение и водоотведение снижались на -10% на период ЧП.

Также с 1 января 2020 года действует тариф на электроснабжение в размере 17,12 тенге/кВтч. С 1 февраля 2021 года Департамент снизил тариф на электроснабжение для населения на 1,5%, для юридических лиц на 1,2%, в связи со снижением тарифов на передачу и балансировку электроэнергии, обеспечения мощности. Экономия для населения составила 554 млн тенге, для юридических лиц 820 млн тенге.

В целом за истекший 2020 года Департаментом рассмотрено 38 заявок на утверждение тарифов, введено 27 временно компенсирующих тарифов.

Также в 2020 году возбуждено 106 административных дел, наложено штрафов в размере 205 млн. тенге. Внесено 33 предписаний о восстановлении нарушенных прав и прекращении нарушений законодательства в сфере естественных монополий. Оказано 54 государственных услуг.

Горожане могут обращаться по каким-либо вопросам в Департамент по регулированию естественных монополий по адресу: проспект Абылай хана, 74а (График работы с 09:00 до 18:00). Также можно позвонить по номеру: 271 33 69.