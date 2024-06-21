Изменили движение 14 автобусных маршрутов в Астане

Несколько автобусных маршрутов изменили движение из-за ремонтных работ в Астане 21 июня, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

- До завершения ремонтных работ сегодня утром временно изменены схемы движения маршрутов № 10, 37, 40, 49, 51, 53, 60, 201, 302, 303, 308, 309, 320, 323. Просим заранее планировать свой маршрут, - отмечается в сообщении компании CTS.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на здесь.

20 июня вице-министр транспорта Максат Калиакпаров в кулуарах Сената прокомментировал проблему пробок в Астане.