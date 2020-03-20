Изменены правила изолирования очагов коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выявлено 10 очагов COVID-19. Их границы сужены до подъезда многоквартирного и частного дома в жилом квартале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проанализировав регистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. В этой связи, отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир», - сообщили в акимате.

На сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными, из дистанционного контакта не зарегистрировано ни одного случая заболевания.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер.

Кроме того, акиматами районов оказывается помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага.

Ранее постановлением главного государственного санитарного врача г. Алматы были даны рекомендации по сохранению рабочих мест и выплате больничных листов лицам, находящимся на территории очага коронавируса, на период изоляции.

Также следует отметить, что 19 марта городским штабом проведен инструктаж по исполнению алгоритма действий в карантинной зоне коронавирусной инфекции с участием акимов районов, сотрудников санитарно-эпидемиологических и медицинских служб, силовых структур, городских управлений общественного здоровья, жилья, предпринимательства, социального благосостояния, зеленой экономики.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и т.д.

Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы).

По вопросам звоните в круглосуточный call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.

Отметим, на сегодня в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, городе Караганда - два случая.