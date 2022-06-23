23 Июня 2022 16:12

Изменения внесут в правила размещения госзаказа на дошкольное воспитание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поделился планами по совершенствованию процедуры госзаказа в части дошкольного воспитания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством проводится работа по внесению изменений и дополнений в правила размещения госзаказа на дошкольное воспитание и обучение в части усиления требований к дошкольным организациям, которые претендуют на включение в перечень организаций на размещение госзаказа для обеспечения безопасного пребывания детей, к материально-технической базе дошкольной организации и другое», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

В документ входит проведение процедуры отбора дошкольных организаций, учет детей дошкольного возраста, в том числе перемещения воспитанников между дошкольными организациями за пределы региона, соблюдение правил противопожарной безопасности, наличие автоматической системы оповещения при возникновении ЧС, наличие камер видеонаблюдения, создание условий для воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями, оснащение оборудованием и мебелью и т.д.