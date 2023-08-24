Изменения в составе Совета директоров АО «Самрук-Энерго» и АО «Казпочта»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Произошли изменения в составе директоров АО «Самрук-Энерго» и АО «Казпочта», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компаний.

Решением Единственного акционера АО «Самрук-Энерго» Алексей Огай избран членом Совета директоров АО «Самрук-Энерго», представителем интересов АО «Самрук-Казына»

Алексей Огай окончил Алматинский энергетический институт в 1995 году.

Много лет работает в сфере энергетики. В настоящее время является директором департамента энергетических и горнодобывающих активов АО «Самрук-Казына».

Решением Единственного акционера АО «Казпочта» членом Совета директоров АО «Казпочта», представителем интересов АО «Самрук-Қазына» избран Мират Утепов.

Мират Утепов в 2010 году получил степень бакалавра по специальности «Экономика» в КИМЭП (Казахстан), в 2012-ом по программе «Болашак» - степень магистра бизнес-экономики в City University London (Великобритания). Кандидат MBA в Warwick Business School. Работает в группе компаний Фонда «Самрук-Қазына» более 12 лет. Руководил департаментами корпоративных финансов, казначейства и планирования. В настоящее время – со-управляющий директор по экономике и финансам Фонда.