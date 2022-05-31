31 Мая 2022 13:56

Изменения в Основной закон обеспечат главенство принципов справедливости - глава «Ассамблея жастары»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Молодежь будет в полной мере ощущать на себе все изменения в Конституцию и сможет активно использовать новые общественные и политические инструменты. Таким мнением поделился председатель РОО «Ассамблея жастары», член республиканского штаба общественной поддержки референдума Тимур Джумурбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Референдум по принятию поправок в Конституцию фактически начинает отчет обновленной политической системы. Переход от суперпрезидентской к президентской форме правления обеспечивает возможность усиления Парламента и местных представительных органов, как площадки для представления интересов разных категорий нашего общества. Изменение избирательной системы и расширения политической конкуренции на партийном уровне сможет создать хорошие условия для появления новых лиц в политических кругах, мандат доверия которым сможет выдавать само общество», - сказал глава молодежной организации АНК.

Тимур Джумурбаев пояснил основные направления реформ. Он подчеркнул, что важной составляющей поправок является расширение фундаментальных прав граждан и повышения роли институтов защиты прав и свобод человека. Спикер добавил, что создание Конституционного суда и закрепление роли Уполномоченного по правам человека сможет предоставить возможность всем гражданам при необходимости отстаивать свои конституционные права на самом высоком уровне.

«Изменения закрепляют на нормативном уровне принципы Второй республики. Нам важно пройти весь этот путь вместе, показав зрелость и сплоченность казахстанского общества. Мы говорим о справедливом государстве, представляя то, каким в идеале должны быть государственные институты и как должны строиться взаимоотношения между нами. Сейчас есть возможность формировать такое общество самостоятельно. Поэтому нам нужно с уважением отнестись к нашему гражданскому праву, определять курс изменений самостоятельно», - заявил он.

«Сам механизм референдума является не частым для нашей системы, но плебисцит позволяет показать в действии принципы слышащего и справедливого государства. Давайте начинать справедливость с самих себя и активно участвовать в изменениях, которые происходят в нашей стране. Свое мировоззрение должно менять и общество. Бывают случаи, когда своим избирательным правом могут пренебрегать. Этого делать нельзя. Если мы хотим изменений, нужно делать их самостоятельно. Референдум - это эффективный механизм гражданского участия в реформах», - подчеркнул Тимур Джумурбаев.

Спикер на примере пояснил, что буквально вчера состоялась встреча со студентами Казахстанско-немецкого университета, в ходе которой прошло обсуждение основных направлений конституционной реформы и роли референдума в общественно-политической жизни государства. Во время беседы студенты задали свои вопросы и приняли активное участие в обсуждении пакета поправок, предлагаемых для внесения в Основной закон. Тимур Джумурбаев поделился своим мнением касательно того, как начнут действовать данные изменения.

«Именно встречи с молодежью являются крайне важными в процессе обсуждения реформ, потому что именно молодежь будет в полной мере ощущать на себе все эти изменения. Именно нынешнее поколение молодых казахстанцев сможет активно использовать новые общественные и политические инструменты. Референдум - это лишь один этап, после этого последует принятие конституционных законов и закрепление нормативно-правовой базы. На этих этапах общественным институтам важно принимать активное участие в выработке и обсуждении этих документов», - считает он.

По словам Т. Джумурбаева, поправки охватывают интересы и чаяния разных категорий общества.

«Работа над выработкой поправок началась еще до объявления самого референдума или анонсирования реформы. Мы видим, что общество и эксперты активно вовлеклись в процесс разработки данных предложений. Многое корректировалось с учетом запросов граждан. Думаю, этот принцип сейчас очень важен для нас, потому что мы подошли к новому уровню гражданского единства. Каждый из нас должен понимать, что от наших действий сегодня зависит то, каким будет наше завтра», - резюмировал глава «Ассамблея жастары».

Республиканская молодежная организация «Ассамблея жастары» поддержала инициативу о создании Республиканского штаба общественной поддержки референдума. Члены организации активно вовлечены в процесс обсуждения и разъяснения реформ на уровне регионов.

Республиканский референдум пройдет в Казахстане 5 июня.