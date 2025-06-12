Кого из военнослужащих освободили от уплаты взносов в ОСМС

Согласно обновлению, от уплаты ОСМС освобождены все военнослужащие за исключением тех, кто проходит службу в резерве и был вызван на боевую подготовку по приказу командира части.

— Военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, — говорится в документе.

Поправки коснулись сразу двух документов Минздрава:

правил начисления и перечисления взносов на ОСМС (приказ № 478 от 2017 года);

правил ведения учета потребителей медицинских услуг (приказ №ҚР ДСМ-333/2020 от 2020 года).

Теперь ведомства — Министерство обороны, МВД, КНБ, МЧС, Генпрокуратура, Служба государственной охраны, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службе — обязаны передавать в Фонд социального медицинского страхования данные по военнослужащим и сотрудникам спецорганов раз в 14 дней.

— Ведение учета в ИС Фонда по категории «военнослужащие, за исключением резервистов на боевой подготовке» осуществляется с момента поступления сведений от уполномоченных органов до следующей передачи сведений, — уточняется в документе.

Кроме того, не позднее чем через 7 календарных дней после кадровых изменений (прием, увольнение, изменение численности) ведомства должны передавать обновленную информацию.

Документ вступит в силу с 22 июня.

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