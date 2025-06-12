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    11:16, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Кого из военнослужащих освободили от уплаты взносов в ОСМС

    Министерство здравоохранения Казахстана уточнило порядок освобождения от обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) для военнослужащих. Соответствующие поправки внесены приказом и.о. министра от 4 июня 2025 года №54, передает корреспондент агентства Kazinform. 

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    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Согласно обновлению, от уплаты ОСМС освобождены все военнослужащие за исключением тех, кто проходит службу в резерве и был вызван на боевую подготовку по приказу командира части.

    — Военнослужащие, за исключением военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве, в отношении которых издан приказ командира (начальника) военной части (учреждения) о прибытии на занятия по боевой подготовке, — говорится в документе.

    Поправки коснулись сразу двух документов Минздрава:

    • правил начисления и перечисления взносов на ОСМС (приказ № 478 от 2017 года);
    • правил ведения учета потребителей медицинских услуг (приказ №ҚР ДСМ-333/2020 от 2020 года).

    Теперь ведомства — Министерство обороны, МВД, КНБ, МЧС, Генпрокуратура, Служба государственной охраны, Агентства по финансовому мониторингу и Антикоррупционной службе — обязаны передавать в Фонд социального медицинского страхования данные по военнослужащим и сотрудникам спецорганов раз в 14 дней.

    — Ведение учета в ИС Фонда по категории «военнослужащие, за исключением резервистов на боевой подготовке» осуществляется с момента поступления сведений от уполномоченных органов до следующей передачи сведений, — уточняется в документе.

    Кроме того, не позднее чем через 7 календарных дней после кадровых изменений (прием, увольнение, изменение численности) ведомства должны передавать обновленную информацию.

    Документ вступит в силу с 22 июня.

    Какие изменения ждут казахстанцев после реформы ОСМС — читайте в нашем материале

    Теги:
    ОСМС Военные Минздрав РК
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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