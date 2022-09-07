Изменения в Конституцию вносит только Глава государства - Ерлан Кошанов о президентском сроке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Изменения в Конституцию вносит только Глава государства. Об этом заявил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, комментируя внесение изменений относительно мандата Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Мажилиса прокомментировал вопрос по поводу изменений в Конституцию, касающихся президентского срока.

«По семилетнему сроку (президентства - прим.) будет не законопроект, а изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию вносит только Глава государства. Мы свои предложения и видение передали, озвучили. Дальше будем мы ждать развития событий», - сказал Ерлан Кошанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Мажилиса.

Спикер палаты также считает, что ввести семилетний срок президентства и провести президентские выборы нужно в этом году.

«Я думаю, это возможно, если будут изменения. Если будет решение внести изменение в Конституцию, тогда, я думаю, можно успеть провести и изменения в Конституцию, и провести выборы до конца года.

При этом, отвечая на вопросы, Ерлан Кошанов уточнил, что провести все процедуры до конца ноября будет возможным.

Ранее спикер Мажилиса официально заявил , что он не будет баллотироваться в Президенты Казахстана.