Изменения в Конституцию направлены на глубокую демократизацию политсистемы - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенаторы проводят разъяснения по предстоящему референдуму в регионах страны. Сегодня сенаторы Владимир Волков, Сергей Ершов и Канатбек Сафинов провели встречи в Алматы и Алматинской области, передает МИА «Казинформ».

Председатель Комитета Сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимир Волков провел ряд встреч в городе Алматы и Алматинской области.

Сенатор встретился с профессорско-преподавательским составом, студентами Евразийской юридической академии имени Динмухамеда Кунаева, а также посетил Карасайский район, где побеседовал с сотрудниками полиции, прокуратуры и молодежью на тему повышения качества юридического образования, а также рассказал о предстоящем референдуме по поправкам в конституционное законодательство. В частности, депутат озвучил новеллу основных поправок, которые вносятся в Конституцию.

«Реформы имеют системный и комплексный характер. Предусмотрено внесение поправок в 33 статьи Конституции. Изменения направлены на глубокую демократизацию политической системы, уход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным Парламентом, переформатирование деятельности обеих палат Парламента, создание Конституционного суда, демократизацию избирательной системы, а также повышение ответственности исполнительной власти», – подчеркнул он.

Подводя итоги, сенатор Волков отметил, что предложенные Президентом страны политические реформы имеют фундаментальный характер. Они исходят из многолетнего запроса общества на демократизацию политической системы и направлены на обеспечение возможности для граждан влиять на государственные решения и непосредственно участвовать в строительстве Нового Казахстана. Поэтому важно, чтобы граждане активно приняли участие в предстоящем референдуме, резюмировал депутат.

Депутат Сената Парламента Сергей Ершов посетил один из филиалов ТОО «Корпорации Казахмыс», расположенный в городе Алматы. В ходе посещения сенатор встретился с административно-управленческим персоналом данного филиала.

Основной темой для обсуждения во время встречи депутата с коллективом стали реформы Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также важность проведения предстоящего референдума.

«Предстоящий референдум по предлагаемым поправкам в Конституцию является важным этапом политических реформ, инициированных Президентом страны. 5 июня текущего года нам всем предстоит сделать ответственный выбор по предложенным направлениям демократических преобразований в нашей стране. Уверен, что многие наши граждане придут на свои избирательные участки, чтобы выразить своё мнение для будущего нашего государства», - сказал сенатор.

Также сенатор ответил на все возникшие вопросы в ходе встречи и пожелал удачи, благополучия коллективу филиала ТОО «Корпорации Казахмыс».

Депутат Канатбек Сафинов провел встречу с представителями палаты профессиональных юридических консультантов в Алматы, где он обсудил с ними предлагаемые дополнения в Конституцию, отметив значимость их внесения посредством республиканского референдума.

Также участники встречи обсудили актуальные вопросы судопроизводства и рассмотрели планируемые изменения в законопроекты касающиеся деятельности суда.

«Необходимо усилить практическую реализацию функции парламентского контроля за исполнением законов Правительством. В этой связи, инициатива по переходу от суперпрезидентской системы правления к сильному Парламенту является как никогда актуальной» - сказал сенатор Канатбек Сафинов.

В ходе встречи Канатбек Сафинов рассказал о документах, по которым в данный момент ведется работа совместно с другими депутатами Сената и Мажилиса Парламента.