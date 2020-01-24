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Изменения курса тенге в 2019 году прокомментировал глава Нацбанка

24 Января 2020 12:01
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Изменения курса тенге в 2019 году прокомментировал глава Нацбанка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Курс национальной валюты прокомментировал глава Национального банка РК Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Деятельность Нацбанка в 2019 году в соответствии с мандатом была направлена на обеспечение стабильности цен, а также на развитие финансовой системы и регулирование финансовых организаций», - сказал Ерболат Досаев, выступая на расширенном заседании Правительства РК.

Председатель Нацбанка заявил, что повышенное внимание в 2019 году со стороны общества придавалось проводимой валютной политике и курсу национальной валюты.

«При этом, на протяжении прошлого года он находился в достаточно узком диапазоне шириной 4,5% в пределах 373-390 тенге за доллар США по сравнению с коридором в 21% в 2018 году. За 2019 год тенге укрепился на 0,4% до 382,6 тенге за доллар США на конец года, тогда как в 2018 году он ослаб на 15,6%», - пояснил Ерболат Досаев.


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Ключевые слова: Правительство РК, Нацбанк Казахстана, Экономика, Расширенное заседание Правительства с участием Президента РК (2020 год),
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Серик Сабеков

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