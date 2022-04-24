Изменение статьи Конституции о земле и жесткий контроль за дорогами – обзор недели

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Насыщенной на различные события стала уходящая неделя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из обсуждаемых стала новость о том, что Президент РК предложил изложить в новой редакции статью Конституции о собственности на землю.

«Окончательное закрепление в Конституции нормы о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, будет иметь большое политическое значение, исключит любые разночтения в будущем. В связи с этим статью 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство», – предложил Президент в ходе совещания по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.

На ушедшей недели много новостей касалось состояния автомобильных дорог. Президент потребовал решить проблему плохого состояния трасс в ЗКО. Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству и акимату области незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

Глава Мининдустрии поручил своим заместителям лично отслеживать ремонт автодороги «Атырау –Астрахань» в Атырауской области.

Между тем, в Цифровом офисе Правительства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально-значимые продовольственные товары, а также перехода на централизованный закуп медицинской техники на базе ТОО «СК-Фармация». По его результатам стало известно, что замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты питания.

Наложенные на Россию санкции где-то напрямую, где-то косвенно касаются и нашей страны. Как сообщил Премьер-Министр, Казахстан усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок.

Наплыв россиян стал одной из причин задержек при обслуживании в ЦОНах Нур-Султана. С такими проблемами столкнулись и в других городах.

Обнадеживающие новости приходили о ситуации с коронавирусной инфекцией. Число вновь выявленных больных неуклонно снижается, как и число лечащихся от КВИ. Однако расслабляться рано. В отдельных регионах мира периодически фиксируются вспышки коронавируса. Примером может служить Китай, где на карантин закрывают многомиллионные города. Поэтому вопрос о вакцинации по-прежнему очень актуален. На сегодняшний день свыше 9,2 млн казахстанцев получили оба компонента вакцины от ковида.

Новые правила при распределении образовательного заказа предлагают внедрить в РК. Распределять государственный образовательный заказ только организациям, которые обучают по программам согласно профессиональным стандартам, предложила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова.

Сегодня православные отмечают один из главных религиозных праздников - Пасху.

Благодатный огонь доставили из Иерусалима в Казахстан в полночь. Сначала в Актау, затем в Нур-Султан, и в семь часов утра самолет с частицей Благодатного огня прибыл в Алматы. К 17:00 огонь доставят в Вознесенский кафедральный собор, где его встретят священнослужители во главе с митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, который проведет праздничное пасхальное богослужение.

С Пасхой казахстанцев поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. «Дорогие соотечественники! От всей души поздравляю православных граждан нашей страны со светлым праздником Пасхи! Для верующих это особенно радостный день, наполненный надеждой и верой. Он вдохновляет на созидание, заботу о ближнем и помощь нуждающимся. Гармонично вплетенные в нашу культуру пасхальные традиции сближают людей всех этносов и вероисповеданий. Они способствуют укреплению семейных ценностей, взаимопонимания и согласия в обществе», - говорится в поздравлении.

Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев также поздравил православных казахстанцев с праздником Пасхи.

«На новом этапе развития нашей страны все большее значение приобретает взаимное уважение друг к другу представителей различных этнических групп и конфессий. Сохранение мира, согласия и общенационального единства является залогом эффективной реализации повестки #ЖаңаҚазақстан. Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и новых успехов во всех добрых начинаниях!» - написал в Facebook Маулен Ашимбаев.