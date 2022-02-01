Изменение системы госзакупок необходимо начинать с правильного бюджетного планирования – Айдос Сарым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказал свое мнение касательно сегодняшнего выступления Президента на совещании по вопросам противодействия коррупции. По мнению мажилисмена, когда речь идет об изменении системы государственных закупок, необходимо начинать с правильного бюджетного планирования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В психологии, дизайне есть такое выражение «аффорданс». Допустим, вы входите в неизвестную комнату в неизвестной стране, и если увидите стол или стул, вы поймете, что это означает сесть; одеяло – прилечь. То есть, дизайн этой вещи или явления подсказывает, что с ним делать. Мне кажется, что в нашей стране, к сожалению, сейчас так оказалось, что система госзакупок, сельхозсубсидии стали своего рода «аффордансом». То есть, неважно, кто туда придет, какие у него будут помыслы, пусть даже самые благие, но он, так или иначе, окажется вовлеченным в систему коррупции. Я являюсь членом общественного совета Антикоррупционной службы и убеждаюсь, что сама система сельхозсубсидий привела к тому, что там ловят каждый год огромное количество людей. Значительная часть из них потом получает реальные сроки», - прокомментировал депутат.

Айдос Сарым отметил, что ему нравится подход нынешнего председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, который говорит о необходимости в целом изменения системы субсидий, чтобы она минимизировала коррупционный фактор.

«Мы каждые два-три года проводим проверку, сажаем. Нет, надо убирать саму коррупционную составляющую. Для этого нужно больше разговаривать с экспертами, получателями субсидий, с тем чтобы удалять коррупционный фактор. То же самое касается и государственных закупок. Президент показал очень хорошее знание проблем. Видно, что Глава государства тщательно готовился к этому вопросу. Если мы говорим об изменении системы государственных закупок, надо максимально начинать с того, чтобы было правильным бюджетное планирование. У нас есть две проблемы с бюджетом: либо огромное неосвоение, либо начинаем завышать цены искусственным образом», - отметил мажилисмен.

По словам депутата, в этом вопросе необходимо начинать с разумной ответственности тех, кто занимается бюджетным планированием, они должны полагаться на реальный рынок.

«Во-вторых, безусловно, ответственность первых руководителей при формировании технических заданий. Мы должны понимать, что есть рынок, на рынке есть определенные компании, цены. Госзакупки делаются, чтобы была прозрачность, экономия бюджетных средств. Через налоговые или другие структуры нужно убирать заинтересованность отдельных лиц. Не секрет, что многие компании, где крутятся большие бюджетные средства - фактически бывшие работники создают предприятия, которые сами себе выдают, распределяют средства. Нужно системно идти по каждому узлу. По субсидиям, на самом деле, опросили огромное количество людей. На каждом этапе было понятно, где есть коррупционная составляющая. Есть такой принцип в коррупционных расследованиях - «идти за деньгами». Сегодня принимаются все необходимые меры: всеобщее декларирование доходов и расходов, присоединение Казахстана к огромному количеству международных антикоррупционных конвенций и соглашений, в итоге они должны давать комплексный подход. Самое главное – политическая воля сегодня есть», - считает спикер.

По мнению депутата, требуется провести огромное количество расследований в самых резонансных отраслях, в сферах, которые раньше были «неприкосновенными».

«Если сейчас с этим разобраться, то это будет, собственно говоря, той отправной точкой, на которой можно строить доверие между обществом и властью. Понятно, что нет ни одной страны, которая смогла победить коррупцию как явление. Но сделать ее минимальной, максимально сократить риски, думаю, в наших силах. Главное – как общество включится в процесс, в этом необходима гражданская и общественная воля. У нас тоже есть двойные стандарты. Когда дело касается коррупции и нашего личного отношения, мы относимся спокойно. Можем сами дать взятку, очередь сдвинуть, условно. При этом, когда коррупция бьет по нам, начинаем говорить по-другому. Если мы не хотим принимать коррупцию, нужно ее не принимать: ни в отношении родственников, ни чужих», - добавил Айдос Сарым.